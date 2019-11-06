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Понад 60 тис. клієнтів "Чернівцігаз" користуються "Особистим кабінетом"

Новини » Енергетика     06.11.2019 - 17:02
Понад 60 тис. клієнтів "Чернівцігаз" користуються "Особистим кабінетом"
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

З 2015 року кількість клієнтів, які надають перевагу "Особистому кабінету", постійно зростає

На кінець жовтня кількість користувачів сервісу "Особистого кабінету" на сайті 104.ua по Чернівецькій області перевищила 60 тис. осіб. Тільки в жовтні близько 1,2 тис. клієнтів АТ "Чернівцігаз" почали користуватися сервісом. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Кількість зареєстрованих споживачів газу в Чернівецькій області в Особистому кабінеті складає 60,8 тис. користувачів. Це більш 26% від загальної чисельності побутових споживачів газу.

У прес-службі підкреслили, що використовуючи "Особистий кабінет" та інші онлайн-сервіси компанії, клієнти економлять свій час та кошти.

"Користувачі сервісу мають цілодобовий доступ до власних даних. Тут споживач може передати показання лічильника, дізнатися вартість газу, стан особового рахунку, заплатити за газ онлайн і роздрукувати квитанцію, контролювати стан своїх розрахунків і споживання", - розповідає керівник управління клієнтського сервісу АТ "Чернівцігаз" Дмитро Мотовілін.

За словами прес-служби, з 2015 року кількість клієнтів, які надають перевагу "Особистому кабінету", постійно зростає. "За 9 місяців 2019 року в Особистому кабінеті зареєструвалися 10 тис. буковинців. Тільки в жовтні цього року, близько 1,2 тис. клієнтів компанії почали користуватися віддаленим сервісом. Менеджери Центрів обслуговування надали практичну допомогу у реєстрації понад 200 клієнтам, інші - зареєструвалися самостійно", - йдеться у повідомленні.

Цього року клієнтами "Волиньгаз Збуту" стали ще 1,9 тис. волинян "Житомиргаз": 97 тис. споживачів користуються Особистим кабінетом
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