Майже 60 тис. авто на єврономерах перебувають в Україні з порушеннями, - ДФС

Власників авто на іноземній реєстрації з початку року оштрафували на 92 млн гривень

На сьогодні 57,9 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацію, ввезених у 2018 році в режимі "транзит", перебувають в Україні з порушенням терміну. Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служби (ДФС) України.

Зазначається, що загалом з початку 2018 року в Україну ввезли 146,8 тис. транспортних засобів особистого користування з іноземною реєстрацією в режимі "транзит". Ще 465,9 тисяч потрапили в Україну у режимі "тимчасове ввезення".

"Із авто, ввезених цього року в режимі "транзит", 57,9 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією знаходяться в Україні з порушенням терміну. Наразі немає статистики з "тимчасового ввезення", оскільки термін перебування цих авто ще не завершився", - повідомили в ДФС.

Додали, що у випадках порушення транзиту через Україну автомобілів з іноземною реєстрацією щодо осіб, які ввезли авто, складається протокол про порушення митних правил. Так, митницями ДФС протягом січня-червня 2018 року щодо фізичних осіб складено 14 тис. 223 таких протоколи.

"За цими протоколами митницями ДФС накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафів на суму майже 92 млн гривень", - уточнили в ДФС.

Також за порушення термінів тимчасового ввезення складено 3 тис. 749 протоколів на суму штрафів 49 млн гривень.

У ДФС зазначають, що основні імпортери нових легкових автомобілів в Україну протягом січня - червня 2018 року ввезли 35,5 тис. автомобілів. Із них сплачено близько 7 млрд гривень митних платежів.

"Наразі ДФС готова підтримати зміни до законодавства, які забезпечать врегулювання ситуації з автомобілями з іноземною реєстрацією в Україні", - повідомили в прес-службі відомства.

Нагадаємо, 11 липня 2018 року під Верховною радою розпочався мітинг власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Учасники акції заблокували автомобілями рух по вулиці Грушевського. Мітингувальники висунули вимогу знизити митні платежі.

Згодом голова Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна закликала голову парламенту Андрія Парубія включити до порядку денного розгляд законопроектів про автомобілі з іноземною реєстрацією. Це питання парламент може розглянути завтра, 12 липня.