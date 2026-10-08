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Пенсія може зрости на сотні гривень: що враховує ПФУ при розрахунку

06:30 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Пенсія може зрости на сотні гривень: що враховує ПФУ при розрахунку Ілюстративне фото: Коли працюючому пенсіонеру можуть перерахувати пенсію (колаж РБК-Україна)
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Працюючим пенсіонерам можуть перерахувати пенсію, і вона може зрости. Але є умова, від якої залежить, чи врахують їхню нову зарплату під час перерахунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Пенсійного фонду України.

Коли можуть перерахувати пенсію

Якщо пенсіонер працює і набув щонайменше 24 місяці стажу, його зарплату після призначення пенсії можуть врахувати під час перерахунку.

Це можливо, коли новий розрахунок заробітку вищий за той, що брали раніше. Якщо зарплата нижча, її можуть не враховувати, а додати лише стаж.

З якого заробітку рахують пенсію

Пенсійний фонд бере зарплату, з якої сплачували страхові внески.

Загалом враховують заробіток за весь страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року.

За певних умов можна додатково врахувати 60 місяців заробітку до 1 липня 2000 року.

Закон пов'язує це зі страховими внесками. У розрахунок беруть виплати, з яких їх нарахували і сплатили.

Нагадаємо, у жовтні переглядають розмір субсидій на опалювальний сезон 2026-2027 років.

Для більшості сімей перерахунок зроблять автоматично, а документи подають лише в окремих випадках.

Також ми писали, що частина працівників державних і комунальних закладів може отримати допомогу в розмірі 10 пенсій при виході на пенсію.

Однак її втрачають, якщо людина раніше вже отримувала будь-яку пенсію, зокрема по інвалідності.

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