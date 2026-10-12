До 60 месяцев зарплаты могут изъять из расчета: кому это повысит пенсию

При исчислении пенсии можно не принимать во внимание месяцы с низкой зарплатой. Это может увеличить выплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Этот механизм называют "оптимизацией заработка". Он позволяет исключить из расчета месяцы с "невыгодной" зарплатой - то есть с низкими коэффициентами по сравнению с другими месяцами.

Его предусмотрели для того, чтобы зарплата по исчислению пенсии не уменьшалась. В результате пенсия может возрасти.

Сколько месяцев можно исключить

Можно исключить до 60 календарных месяцев страхового стажа подряд. Но они не могут составлять более 10% продолжительности страхового стажа.

Более 10% по желанию пенсионера могут исключить и отдельные периоды. В частности, время карантина: от месяца его введения в 2020 году и шесть календарных месяцев после завершения.

Так же можно исключить военное положение - с месяца его введения и в течение трех календарных месяцев после прекращения или отмены. Отдельные периоды, связанные с обучением и уходом за ребенком до трех лет, тоже могут исключаться в условиях, определенных законом.

Что будет со стажем и зарплатой за время войны

Изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" позволяют исключить месяцы зарплаты, начисленной во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения. Делать это можно, если это целесообразно.

Работа в этот период все равно попадет в страховой стаж с учетом уплаченных взносов. Не будут учитывать только заработок за эти месяцы.

Во всех случаях после оптимизации период, за который учитывают зарплату, не может быть короче 60 календарных месяцев.

Свой выбор пенсионер отмечает в заявлении: либо удалить из подсчета определенный период, либо сделать это автоматизированным способом.

Напомним, работающим пенсионерам могут перечислить пенсию , если у них есть не менее 24 месяцев стажа, а новый расчет заработка выше предыдущего.