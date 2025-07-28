6 звичок, які допоможуть жінкам 50+ прожити довге та здорове життя

Вживайте чорнослив

Чорнослив містить вітамін К, калій та фенольні сполуки, які допомагають формувати здорові кістки, засвоювати кальцій та зменшувати запалення.

Під час перименопаузи гормональні зрушення призводять до найшвидшого зниження мінеральної щільності кісток, яке жінка переживає за своє життя.

Дієтолог Келлі Джонс розповіла, що жінки віком від 50 років повинні надавати пріоритет як харчуванню, так і руху, щоб зберегти мінеральну щільність кісток та зменшити ризик остеопорозу.

Варто насолоджуватися чорносливом приблизно за 15 хвилин до тренування, тоді виникне швидкий приплив енергії. Чорнослив також чудово підходить для енергетичних закусок, смузі та йогуртових боулів.

Пийте каву

Напій допомагає запобігти станам, пов’язаним із втратою пам’яті, що робить щоденну чашку-дві кави важливим інструментом у засобі проти старіння. Окрім кофеїну, кава також містить цілу склянку фітохімічних речовин, включаючи хлорогенову кислоту та поліфеноли.

Найкраще пити останню каву о 14:00, щоб добре спати сон. Кофеїн у каві та інших напоях підвищує спортивні результати та розумову концентрацію під час тренувань.

Силові тренування

Жінки старше 50 років мають підвищений ризик виникнення остеопорозу через зниження рівня естрогену після менопаузи. Остеопороз підвищує ризик переломів, але силові тренування є ефективним способом боротьби з втратою кісткової маси та покращення її щільності.

Варто працювати над усіма площинами руху. Наприклад, замість того, щоб просто робити випади вперед, обов’язково робіть їх ще й назад і вбік, щоб зміцнити дрібні м’язи та сухожилля, які підтримують суглоби.

Догляд за зубами

З віком ясна стають більш схильними до захворювань через зниження рівня естрогену. Це запалення може дозволити бактеріям потрапляти в кровотік через ясна.

Це постійне запалення пов’язане із серцевими захворюваннями та інсультом. Варто надавати пріоритет щоденному використанню зубної нитки та відвідуванням стоматолога, щоб захистити своє серце, а також мозок.

Регулярна перевірка стану здоров'я

Жінкам старше 50 років рекомендується:

Комплексне обстеження зору - це для виявлення глаукоми та макулярної дегенерації

- це для виявлення глаукоми та макулярної дегенерації Оцінка слуху - втрата слуху пов'язана зі швидшим когнітивним зниженням та соціальною ізоляцією

- втрата слуху пов'язана зі швидшим когнітивним зниженням та соціальною ізоляцією Перевірка стану зубів та ясен - погане здоров'я порожнини рота пов'язане з різними захворюваннями, включаючи серцеві захворювання

- погане здоров'я порожнини рота пов'язане з різними захворюваннями, включаючи серцеві захворювання Комплексні лабораторні аналізи - вони включають аналізи на холестерин, рівень глюкози та інсуліну натщесерце, функцію нирок та печінки, рівень вітаміну D, мікроелементів та маркери запалення, такі як С-реактивний білок (СРБ)

Щоденні ранкові прогулянки

Регулярна ходьба нормалізує тиск і знижує рівень холестерину. Зменшується ризик серцево-судинних захворювань - однієї з головних причин смертності у жінок після 50.

Ранкове світло регулює біоритми, сприяє кращому сну та стимулює вироблення ендорфінів - гормонів щастя.

Регулярні прогулянки також допомагають спалювати калорії. Активний метаболізм підтримує здорову масу тіла та знижує ризик діабету 2 типу.

Поради для ефективних прогулянок: