6 привычек, которые помогут женщинам 50+ прожить долгую и здоровую жизнь

После 50 лет в организме женщины происходят естественные возрастные изменения, которые влияют на обмен веществ, гормональный баланс и сердечно-сосудистую систему. Чтобы сохранить здоровье, важно соблюдать ряд ежедневных привычек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Real simple.
Чернослив содержит витамин К, калий и фенольные соединения, которые помогают формировать здоровые кости, усваивать кальций и уменьшать воспаление.
Во время перименопаузы гормональные сдвиги приводят к самому быстрому снижению минеральной плотности костей, которое женщина переживает за свою жизнь.
Диетолог Келли Джонс рассказала, что женщины в возрасте от 50 лет должны отдавать приоритет как питанию, так и движению, чтобы сохранить минеральную плотность костей и уменьшить риск остеопороза.
Стоит наслаждаться черносливом примерно за 15 минут до тренировки, тогда возникнет быстрый прилив энергии. Чернослив также прекрасно подходит для энергетических закусок, смузи и йогуртовых боулов.
Напиток помогает предотвратить состояния, связанные с потерей памяти, что делает ежедневную чашку-две кофе важным инструментом в средстве против старения. Кроме кофеина, кофе также содержит целый стакан фитохимических веществ, включая хлорогеновую кислоту и полифенолы.
Лучше всего пить последний кофе в 14:00, чтобы хорошо спать сон. Кофеин в кофе и других напитках повышает спортивные результаты и умственную концентрацию во время тренировок.
Женщины старше 50 лет имеют повышенный риск возникновения остеопороза из-за снижения уровня эстрогена после менопаузы. Остеопороз повышает риск переломов, но силовые тренировки являются эффективным способом борьбы с потерей костной массы и улучшения ее плотности.
Стоит работать над всеми плоскостями движения. Например, вместо того, чтобы просто делать выпады вперед, обязательно делайте их еще и назад и в сторону, чтобы укрепить мелкие мышцы и сухожилия, которые поддерживают суставы.
С возрастом десны становятся более склонными к заболеваниям из-за снижения уровня эстрогена. Это воспаление может позволить бактериям попадать в кровоток через десны.
Это постоянное воспаление связано с сердечными заболеваниями и инсультом. Стоит отдавать приоритет ежедневному использованию зубной нити и посещению стоматолога, чтобы защитить свое сердце, а также мозг.
Женщинам старше 50 лет рекомендуется:
Регулярная ходьба нормализует давление и снижает уровень холестерина. Уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний - одной из главных причин смертности у женщин после 50.
Утренний свет регулирует биоритмы, способствует лучшему сну и стимулирует выработку эндорфинов - гормонов счастья.
Регулярные прогулки также помогают сжигать калории. Активный метаболизм поддерживает здоровую массу тела и снижает риск диабета 2 типа.
Советы для эффективных прогулок:
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