6 привычек, которые помогут женщинам 50+ прожить долгую и здоровую жизнь

Употребляйте чернослив

Чернослив содержит витамин К, калий и фенольные соединения, которые помогают формировать здоровые кости, усваивать кальций и уменьшать воспаление.

Во время перименопаузы гормональные сдвиги приводят к самому быстрому снижению минеральной плотности костей, которое женщина переживает за свою жизнь.

Диетолог Келли Джонс рассказала, что женщины в возрасте от 50 лет должны отдавать приоритет как питанию, так и движению, чтобы сохранить минеральную плотность костей и уменьшить риск остеопороза.

Стоит наслаждаться черносливом примерно за 15 минут до тренировки, тогда возникнет быстрый прилив энергии. Чернослив также прекрасно подходит для энергетических закусок, смузи и йогуртовых боулов.

Пейте кофе

Напиток помогает предотвратить состояния, связанные с потерей памяти, что делает ежедневную чашку-две кофе важным инструментом в средстве против старения. Кроме кофеина, кофе также содержит целый стакан фитохимических веществ, включая хлорогеновую кислоту и полифенолы.

Лучше всего пить последний кофе в 14:00, чтобы хорошо спать сон. Кофеин в кофе и других напитках повышает спортивные результаты и умственную концентрацию во время тренировок.

Силовые тренировки

Женщины старше 50 лет имеют повышенный риск возникновения остеопороза из-за снижения уровня эстрогена после менопаузы. Остеопороз повышает риск переломов, но силовые тренировки являются эффективным способом борьбы с потерей костной массы и улучшения ее плотности.

Стоит работать над всеми плоскостями движения. Например, вместо того, чтобы просто делать выпады вперед, обязательно делайте их еще и назад и в сторону, чтобы укрепить мелкие мышцы и сухожилия, которые поддерживают суставы.

Уход за зубами

С возрастом десны становятся более склонными к заболеваниям из-за снижения уровня эстрогена. Это воспаление может позволить бактериям попадать в кровоток через десны.

Это постоянное воспаление связано с сердечными заболеваниями и инсультом. Стоит отдавать приоритет ежедневному использованию зубной нити и посещению стоматолога, чтобы защитить свое сердце, а также мозг.

Регулярная проверка состояния здоровья

Женщинам старше 50 лет рекомендуется:

Комплексное обследование зрения - это для выявления глаукомы и макулярной дегенерации

- это для выявления глаукомы и макулярной дегенерации Оценка слуха - потеря слуха связана с более быстрым когнитивным снижением и социальной изоляцией

- потеря слуха связана с более быстрым когнитивным снижением и социальной изоляцией Проверка состояния зубов и десен - плохое здоровье полости рта связано с различными заболеваниями, включая сердечные заболевания

- плохое здоровье полости рта связано с различными заболеваниями, включая сердечные заболевания Комплексные лабораторные анализы - они включают анализы на холестерин, уровень глюкозы и инсулина натощак, функцию почек и печени, уровень витамина D, микроэлементов и маркеры воспаления, такие как С-реактивный белок (СРБ)

Ежедневные утренние прогулки

Регулярная ходьба нормализует давление и снижает уровень холестерина. Уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний - одной из главных причин смертности у женщин после 50.

Утренний свет регулирует биоритмы, способствует лучшему сну и стимулирует выработку эндорфинов - гормонов счастья.

Регулярные прогулки также помогают сжигать калории. Активный метаболизм поддерживает здоровую массу тела и снижает риск диабета 2 типа.

Советы для эффективных прогулок: