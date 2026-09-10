До 6 зарплат за iPhone 18 Pro Max та Duo: скільки доведеться збирати українцям на новинку

В Україні нова лінійка iPhone 18 надійде в офіційний продаж 25 вересня. За середньої зарплати 32 243 грн найдорожчі моделі коштуватимуть українцям кілька місяців заробітку.
РБК-Україна розповідає, скільки зарплат доведеться відкласти українцям, щоб купити ґаджет із серії iPhone 18.
Найдоступніша версія iPhone 18 Pro обійдеться приблизно у 75 999 грн, тоді як за iPhone Duo з накопичувачем 2 ТБ доведеться заплатити близько 198 999 грн.
Зважаючи на те, що за даними Держстатистики, середня зарплата в Україні у липні становила 32 243 грн, то на найновіший ґаджет від iPhone українцям треба буде заробляти кілька місяців.
Ціни на iPhone Duo в Україні (скриншот Yabluka)
iPhone Duo:
iPhone 18 Pro:
iPhone 18 Pro Max:
Компанія Apple презентувала ультрафлагманський iPhone 18 Pro Max із революційною камерою та абсолютно новий гнучкий формат iPhone Duo. Офіційні продажі лінійки iPhone 18, смартгодинників та навушників стартують 25 вересня 2026 року.
Pro Max отримав рекордний акумулятор в історії Apple, процесор нового покоління та камеру з фізичними рухомими "пелюстками". iPhone Duo виконаний у надміцному титановому корпусі. У складеному стані він має розміри звичайного паспорта, а при розкритті перетворюється на 7,6-дюймовий планшет.