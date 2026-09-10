До 6 зарплат за iPhone 18 Pro Max и Duo: сколько придется копить украинцам на новинку

Сколько зарплат будут стоить новые iPhone

Самая доступная версия iPhone 18 Pro обойдется примерно в 75 999 грн, тогда как за iPhone Duo с накопителем 2 ТБ придется заплатить около 198 999 грн.

Учитывая, что по данным Госстатистики, средняя зарплата в Украине в июле составляла 32 243 грн, то на новейший гаджет от iPhone украинцам нужно будет зарабатывать несколько месяцев.

Цены на iPhone Duo в Украине (скриншот Yabluka)

iPhone Duo:

256 ГБ - около 119 999 грн, или 3,75 зарплаты ;

; 1 ТБ - около 159 999 грн, или 5 зарплат ;

; 2 ТБ - около 198 999 грн, или 6,2 зарплаты.

iPhone 18 Pro:

256 ГБ - около 75 999 грн, или 2,4 зарплаты ;

; 512 ГБ - около 88 999 грн, или 2,8 зарплаты ;

; 1 ТБ - около 114 999 грн, или 3,6 зарплаты.

iPhone 18 Pro Max: