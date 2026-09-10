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До 6 зарплат за iPhone 18 Pro Max и Duo: сколько придется копить украинцам на новинку

12:46 10.09.2026 Чт
2 мин
Когда стартуют продажи новых гаджетов в Украине?
aimg Василина Копытко
Сколько стоят новые iPhone 18 (фото: Getty Images)

В Украине новая линейка iPhone 18 поступит в официальную продажу 25 сентября. При средней зарплате 32 243 грн самые дорогие модели будут стоить украинцам несколько месяцев заработка.

РБК-Украина рассказывает, сколько зарплат придется отложить украинцам, чтобы купить гаджет из серии iPhone 18.

Сколько зарплат будут стоить новые iPhone

Самая доступная версия iPhone 18 Pro обойдется примерно в 75 999 грн, тогда как за iPhone Duo с накопителем 2 ТБ придется заплатить около 198 999 грн.

Учитывая, что по данным Госстатистики, средняя зарплата в Украине в июле составляла 32 243 грн, то на новейший гаджет от iPhone украинцам нужно будет зарабатывать несколько месяцев.

Цены на iPhone Duo в Украине (скриншот Yabluka)

iPhone Duo:

  • 256 ГБ - около 119 999 грн, или 3,75 зарплаты;
  • 1 ТБ - около 159 999 грн, или 5 зарплат;
  • 2 ТБ - около 198 999 грн, или 6,2 зарплаты.

iPhone 18 Pro:

  • 256 ГБ - около 75 999 грн, или 2,4 зарплаты;
  • 512 ГБ - около 88 999 грн, или 2,8 зарплаты;
  • 1 ТБ - около 114 999 грн, или 3,6 зарплаты.

iPhone 18 Pro Max:

  • 256 ГБ - около 83 999 грн, или 2,6 зарплаты;
  • 512 ГБ - около 96 999 грн, или 3 зарплаты;
  • 1 ТБ - около 122 999 грн, или 3,8 зарплаты;
  • 2 ТБ - около 161 999 грн, или 5 зарплат.

Каким будет iPhone 18

Компания Apple представила ультрафлагманский iPhone 18 Pro Max с революционной камерой и совершенно новый гибкий формат iPhone Duo. Официальные продажи линейки iPhone 18, смартчасов и наушников стартуют 25 сентября 2026 года.

Pro Max получил рекордный аккумулятор в истории Apple, процессор нового поколения и камеру с физическими подвижными "лепестками". iPhone Duo выполнен в сверхпрочном титановом корпусе. В сложенном состоянии он имеет размеры обычного паспорта, а при раскрывании превращается в 7,6-дюймовый планшет.

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