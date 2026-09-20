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6 смертельних загроз NASA: чому колонізація Місяця може вбити астронавтів

19:12 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Ольга Завада
Виклики перших колоніснів Місяця будуть катастрофічними (фото: NASA)

Місячна база NASA може стати першим постійним поселенням людства за межами Землі. Але життя на Місяці буде смертельно небезпечним - астронавтам загрожують щонайменше 6 серйозних факторів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC Science Focus.

Основні загрози для життя на Місяці

Астронавти на поверхні супутника Землі опиняться у надзвичайно агресивному середовищі, де будь-яка відмова техніки може бути смертельною.

Розгерметизація та задуха. У повному вакуумі людина втрачає свідомість через 10-15 секунд, а незворотні ушкодження або смерть настають за 90 секунд. Втрата тиску викликає кипіння рідин у тканинах тіла та їхнє набрякання.

Екстремальні температури. На сонці поверхня прогрівається понад +120 °C, а вночі падає до -130 °C. У кратерах температура сягає −240 °C.

Багатошарові скафандри з системами рідинного охолодження захищають астронавтів, але тривалий вплив цих умов поступово руйнує матеріали.

Мікрометеорити. Дрібні частки космічного пилу здатні пробити шолом, розривати тканину скафандра та поступово руйнувати зовнішні стіни й сонячні батареї бази.

Смертельна радіація. Через відсутність атмосфери та магнітного поля рівень радіації на Місяці у 200 разів вищий, ніж на Землі.

Особливу небезпеку становлять сонячні шторми, які вимагають надійних укриттів. Мета - не отримати надпотужну дозу радіації.

Отруєння вуглекислим газом. Поломка системи фільтрації або вентиляторів у скафандрі призводить до швидкого накопичення CO2. Це викликає головний біль, запаморочення, втрату свідомості та підвищує кислотність крові.

Місячний пил. Частки пилу утворилися внаслідок мікроударів метеоритів і мають надзвичайно гострі краї. Пил осідає на обладнанні, псує механізми, а при потраплянні в легені може проникати у кровотік і пошкоджувати внутрішні органи.

Читайте більше: Хакери могли керувати космічними апаратами NASA через критичну вразливість

Довгострокові виклики для майбутніх колоністів

Окрім прямих фізичних загроз, тривале проживання на Місяці створить додаткові проблеми для організму та психіки:

Слабка гравітація. Тяжіння на Місяці становить лише 1/6 від земного. Тривалий вплив такого середовища на м'язи, кістки та серцево-судинну систему людського тіла поки залишається малодослідженим.

Ізоляція та замкнений простір. Перебування в обмеженому приміщенні з однією групою людей без свіжого повітря, природи та земних ландшафтів створюватиме високе психологічне навантаження на колоністів.

Наразі науковці не певні, чи виправдовує колонізація Місяця настільки високих ризиків для астронавтів.

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