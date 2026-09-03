NASA полегшує скафандри для астронавтів: що змінили заради висадки на Місяць

NASA спростить конструкцію скафандрів для перших висадок астронавтів на Місяць, щоб прискорити програму Artemis. Це має допомогти США повернути людей на поверхню супутника Землі вже у 2028 році.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ars Technica .

Новий скафандр Sortie Suit

За вказівкою керівника програми Artemis Джеремі Парсонса, NASA співпрацює з компанією Axiom Space над створенням полегшеного варіанта скафандра під назвою Sortie Suit.

Основні завдання розробників:

Зменшити загальну масу скафандра.

загальну масу скафандра. Знизити складність його конструкції.

складність його конструкції. Спростити інтерфейси з'єднання між скафандрами та місячними посадковими модулями SpaceX і Blue Origin.

Загроза з боку Китаю та кадрові зміни

Після призначення у грудні 2025 року новий адміністратор NASA Джаред Айзекман провів ревізію програми Artemis, адже вона суттєво відставала від графіка.

Затримки створювали ризик того, що Китай дістанеться поверхні Місяця раніше за США.

Для прискорення процесів за згодою Конгресу вже оптимізовано виробництво ракети SLS та скасовано проєкт станції Lunar Gateway.

Компанія Axiom Space залишилася єдиним постачальником скафандрів після виходу з проєкту компанії Collins Aerospace у 2024 році, проте темпи її роботи викликають занепокоєння у консультативної ради з аерокосмічної безпеки.

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Чому попередній дизайн виявився невдалим?

Початкові вимоги NASA виявилися "надто суворими". Агенція вимагала, щоб скафандри витримували 6 виходів у відкритий космос за 6,5 доби, зберігали працездатність після 210 днів зберігання у складеному стані та забезпечували 2 години роботи у надхолодній тіні.

Через це скафандр AxEMU вийшов занадто важким, жорстким, дорогим та складним у виробництві, а це обмежило рухливість астронавтів.

Нова концепція Sortie Suit передбачає створення "достатньо хорошого" скафандра для перших місій із його поступовим ускладненням конструкції у майбутньому.