До 6 років тюрми за банківську картку. Зеленський підписав закон про покарання для "дропів"

В Україні запровадили кримінальну відповідальність за передачу банківських карток або доступу до рахунків шахраям. Порушникам загрожує до шести років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону №16013.
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 201-1.
Документ встановлює покарання не лише для організаторів фінансових махінацій, а й для громадян, які допомагають їм своїми рахунками.
Закон спрямований проти так званих дропів - людей, які за гроші віддають стороннім особам свої платіжні картки, реквізити або паролі від онлайн-банкінгу. Зловмисники використовують ці рахунки, щоб переказувати, переводити в готівку та виводити вкрадені гроші.
Кримінальна відповідальність настає не за будь-яку передачу картки (наприклад, родичам для покупок), а лише тоді, коли це роблять свідомо для фінансового шахрайства або інших злочинів.
Міра покарання залежить від того, яку саме роль людина відігравала у схемі та чи порушила закон уперше:
Закон дає шанс уникнути покарання тим, хто здійснив правопорушення вперше і лише передав власну картку.
Для звільнення від відповідальності людина має самостійно звернутися до правоохоронців, зізнатися у порушенні та допомагати слідству викрити організаторів схеми.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт щодо посилення відповідальності за участь в роботі шахрайських кол-центрів.
Рішення підтримали 270 народних обранців. Документ передбачає захист банківських рахунків та коштів громадян від кібершахрайства.