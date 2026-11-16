До 6 лет тюрьмы за банковскую карту. Зеленский подписал закон о наказаниях для "дропов"

В Украине ввели уголовную ответственность за передачу банковских карт или доступ к счетам мошенникам. Нарушителям грозит до шести лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту закона №16013.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, дополняющий Уголовный кодекс новой статьей 201-1.
Документ устанавливает наказание не только для организаторов финансовых махинаций, но и для граждан, помогающих им своими счетами.
Закон направлен против так называемых дропов - людей, которые за деньги отдают посторонним лицам свои платежные карты, реквизиты или пароли от онлайн-банкинга. Злоумышленники используют эти счета, чтобы переводить, обналичивать и выводить украденные деньги.
Уголовная ответственность наступает не за любую передачу карты (например, родственникам для покупок), а только тогда, когда это сознательно совершается для финансового мошенничества или других преступлений.
Степень наказания зависит от того, какую роль человек играл в схеме и нарушил ли закон впервые:
Закон дает шанс избежать наказания тем, кто совершил правонарушение впервые и только передал собственную карту.
Для освобождения от ответственности человек должен самостоятельно обратиться к правоохранителям, признаться в нарушении и помогать следствию разоблачить организаторов схемы.
Напомним, в конце октября Верховная Рада проголосовала за законопроект по усилению ответственности за участие в работе мошеннических колл-центров.
Решение поддержали 270 народных избранников. Документ предусматривает защиту банковских счетов и средств граждан от мошенничества.