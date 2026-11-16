До 6 років тюрми за банківську картку. Зеленський підписав закон про покарання для "дропів"

В Україні запровадили кримінальну відповідальність за передачу банківських карток або доступу до рахунків шахраям. Порушникам загрожує до шести років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону №16013.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 201-1.

Документ встановлює покарання не лише для організаторів фінансових махінацій, а й для громадян, які допомагають їм своїми рахунками.

Кого та за що каратимуть

Закон спрямований проти так званих дропів - людей, які за гроші віддають стороннім особам свої платіжні картки, реквізити або паролі від онлайн-банкінгу. Зловмисники використовують ці рахунки, щоб переказувати, переводити в готівку та виводити вкрадені гроші.

Кримінальна відповідальність настає не за будь-яку передачу картки (наприклад, родичам для покупок), а лише тоді, коли це роблять свідомо для фінансового шахрайства або інших злочинів.

Які штрафи та строки ув'язнення передбачені

Міра покарання залежить від того, яку саме роль людина відігравала у схемі та чи порушила закон уперше:

передача власної картки або доступу до рахунку для незаконних операцій - штраф від 5 100 до 17 000 гривень.

отримання, купівля, зберігання чи збут чужих карток для шахрайства - штраф від 51 000 до 85 000 гривень, обмеження волі до трьох років або ув'язнення на строк від двох до чотирьох років.

повторний злочин або дії у складі організованої групи - штраф від 85 000 до 170 000 гривень або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Закон дає шанс уникнути покарання тим, хто здійснив правопорушення вперше і лише передав власну картку.

Для звільнення від відповідальності людина має самостійно звернутися до правоохоронців, зізнатися у порушенні та допомагати слідству викрити організаторів схеми.