6 ретро-ігор, які напрочуд точно передбачили сучасні тренди

Сastlevania II та альтернативні кінцівки

Castlevania II: Simon's Quest стала однією з перших ігор, де з'явилося кілька варіантів кінцівки. Результат залежав від часу проходження і виявлених секретів. Це стало проривом: гравці почали перегравати гру заради іншого фіналу.

Сьогодні альтернативні кінцівки - норма (згадаймо Silent Hill, The Witcher 3 або The Stanley Parable), але майже 40 років тому ця ідея тільки зароджувалася.

Сastlevania II (фото: XDA Developers)

Metal Gear Solid і кінематограф в іграх

Metal Gear Solid (1998) заклала фундамент кінематографічної оповіді у відеоіграх. Завдяки озвучці, операторським рішенням і постановочним кат-сценам, гра відчувалася як справжній шпигунський блокбастер.

Цей підхід пізніше стали розвивати студії на кшталт Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted), але саме Хідео Кодзіма з MGS уперше об'єднав кіно та ігри в повноцінне художнє висловлювання.

Сьогодні емоційні сцени та опрацьовані діалоги в іграх стали можливими завдяки цьому прориву.

Metal Gear Solid (фото: XDA Developers)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time і революція в 3D-боях

Гра The Legend of Zelda: Ocarina of Time запровадила нововведення - систему прицілювання, що дала змогу "прилипати" до супротивника та зробила бої в 3D-просторі зрозумілими й інтуїтивними.

Завдяки цій системі гравець не просто розмахував мечем, а міг тактично кружляти навколо ворога, ухилятися й атакувати в потрібний момент.

Сьогодні аналогічні системи є в Dark Souls, Horizon, Devil May Cry та інших - усе почалося з геніального ходу Nintendo.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (фото: Nintendo)

Neverwinter Nights - родоначальник MMO

1991 року Neverwinter Nights стала першою повноцінною графічною MMO (масова багатокористувацька онлайн-гра), задовго до World of Warcraft і Runescape.

Гра пропонувала постійні світи, спільні пригоди, графіку (на той момент) і механіки, які пізніше стали стандартом: гільдії, рейди, економіка.

Вона заклала основи соціальної взаємодії в іграх і фактично створила жанр MMO.

Neverwinter Nights (фото: XDA Developers)

Shenmue (перша справжня пісочниця)

У 1999 році Shenmue від SEGA запропонувала реалістичний відкритий світ: зміну погоди в реальному часі, закриття магазинів вночі, розклади NPC.

Гравець міг тренуватися, працювати, грати в автомати - світ відчувався живим і деталізованим.

Ця гра заклала філософію, за якою пізніше будувалися GTA III, Fallout, Red Dead Redemption 2.

Shenmue (фото: Steam)

System Shock і початок інтерактивної оповіді

У 1994 році System Shock запропонувала новий спосіб подачі сюжету: через оточення, аудіозаписи і термінали, а не через кат-сцени.

Гравець сам розкривав сюжет, досліджуючи станцію і заглиблюючись у деталі в міру бажання.

Цей підхід став основою для BioShock, Dead Space та інших: гра розповідає історію через атмосферу, а не пряму подачу.

System Shock (фото: XDA Developers)