ua en ru
Чт, 03 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

За 6 месяцев 2025 года ДТЭК вложил почти 3 млрд грн в добычу угля

Украина, Четверг 03 июля 2025 15:58
UA EN RU
За 6 месяцев 2025 года ДТЭК вложил почти 3 млрд грн в добычу угля Фото: ДТЭК вложил почти 3 млрд грн в добычу угля за 6 месяцев 2025 года (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В январе-июне 2025 года компания ДТЭК инвестировала 2,9 млрд грн в поддержку украинской угледобычи.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Компания "ДТЭК Энерго" вложила 2,9 млрд гривен собственных средств в украинские шахты с начала 2025 года. Вложенные средства позволяют поддерживать необходимые для работы тепловой генерации запасы топлива, а также продолжать усиленно готовиться к зиме", - говорится в нем.

Отмечается, что с начала года шахтеры компании ввели в работу 7 новых угольных лав.

"Мы поддерживаем высокий уровень инвестиций в наши угледобывающие предприятия, чтобы обеспечить ритмичную работу шахт и добычу угля. Потому что должны быть уверены, что генерирующие мощности обеспечены топливом для покрытия летних пиков потребления электроэнергии и будущего отопительного сезона, который начнется уже через считанные месяцы", - подчеркнул генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.

Инвестиции ДТЭК в украинскую угледобычу

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в украинскую угледобычу более 21 млрд грн.

Средства были направлены на проведение и ремонт капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.

Напомним, по итогам 2024 года инвестиции ДТЭК Рината Ахметова в украинскую угледобычу составили 7,5 млрд грн, за последние три года (2022-2024) - 18 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
Новости
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы