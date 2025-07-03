За 6 месяцев 2025 года ДТЭК вложил почти 3 млрд грн в добычу угля
В январе-июне 2025 года компания ДТЭК инвестировала 2,9 млрд грн в поддержку украинской угледобычи.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
"Компания "ДТЭК Энерго" вложила 2,9 млрд гривен собственных средств в украинские шахты с начала 2025 года. Вложенные средства позволяют поддерживать необходимые для работы тепловой генерации запасы топлива, а также продолжать усиленно готовиться к зиме", - говорится в нем.
Отмечается, что с начала года шахтеры компании ввели в работу 7 новых угольных лав.
"Мы поддерживаем высокий уровень инвестиций в наши угледобывающие предприятия, чтобы обеспечить ритмичную работу шахт и добычу угля. Потому что должны быть уверены, что генерирующие мощности обеспечены топливом для покрытия летних пиков потребления электроэнергии и будущего отопительного сезона, который начнется уже через считанные месяцы", - подчеркнул генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.
Инвестиции ДТЭК в украинскую угледобычу
Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в украинскую угледобычу более 21 млрд грн.
Средства были направлены на проведение и ремонт капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.
Напомним, по итогам 2024 года инвестиции ДТЭК Рината Ахметова в украинскую угледобычу составили 7,5 млрд грн, за последние три года (2022-2024) - 18 млрд грн.
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