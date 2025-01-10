У 6 містах України зафіксували температурні рекорди: де було найтепліше

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку температурних рекордів, зафіксованих нещодавно у деяких містах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, температурні рекорди у деяких містах було зафіксовано впродовж четверга, 9 січня 2025 року.
Уточнюється, що денні максимуми в деяких областях України "знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати".
Виходячи з оприлюдненої карти, денні температурні максимуми було встановлено у 6 містах:
Температурні рекорди 9 січня 2025 року (карта: facebook.com/UkrHMC
Зазначимо, що впродовж поточної доби, 10 січня, українцям обіцяли хмарну погоду, з проясненнями.
Дощ прогнозували у північних, Вінницькій та Черкаській областях. На заході країни - дощ із мокрим снігом. На Закарпатті та у Карпатах - значні опади. На решті території України - без істотних опадів.
Вітер - південний, із переходом на західний, 7-12 м/с (у західних областях - пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - 25-30 м/с).
Температуру вдень у західних та північних областях прогнозували на рівні від 4 до 9 градусів вище нуля. На решті території - від 8 до 13 градусів за Цельсієм.
У Криму вдень 11-16°C.
Прогноз погоди від УкрГМЦ на 10 січня 2025 року (карта: facebook.com/UkrHMC)
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