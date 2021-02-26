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До +6 днем и местами мокрый снег: прогноз погоды на первый день весны

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в первый день весны будет прохладной. Днем ожидается до +6, но местами возможен мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Погода в регионах

На западе местами мокрый снег, на Закарпатье и в северо-западных регионах сухо. Днем от +2 до +5, ночью от -1 до +2. На севере днем от 0 до +4, ночью от -3 до +1.

В центральной части на правобережье тоже ожидается мокрый снег, днем от 0 до +4, ночью от -3 до +1. На востоке переменная облачность и без осадков, днем от -1 до +2, ночью от -1 до -3.

На юге преимущественно сухо, днем от +2 до +6, ночью от -1 до +2.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается небольшой дождь, возможно с мокрым снегом. Днем температура воздуха составит от +2 до +4, ночью от -1 до +1. Ветер северо-восточный, 6-10 метров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу немного похолодает, и в большинстве регионов будет снег с дождем. В воскресенье ночью на западе Украины ожидается минусовая температура. Без осадков будет только в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

При этом, по прогнозам синоптиков, март в целом будет достаточно морозным.

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