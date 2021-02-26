Сухо и до +18 тепла: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 26 февраля, на всей территории Украины ожидается существенное потепление без осадков. Температура воздуха в стране днем будет от +5 до +18, однако ночью будут наблюдаться заморозки.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в западных и южных регионах температура воздуха днем будет в пределах +11...+18, а ночью столбики термометров опустятся до -1...+3 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +14, а ночью от -1 до +3.

В восточных областях температура воздуха днем будет от +5 до +15, а ночью от -1 до +3.

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет сухая погода. Днем температура воздуха ожидается от +9 до +11, а ночью от +1 до +3.