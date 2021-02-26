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До +6 вдень і місцями мокрий сніг: прогноз погоди на перший день весни

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні у перший день весни буде прохолодною. Вдень очікується до +6, але місцями можливий мокрий сніг.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода в регіонах

На заході місцями мокрий сніг, на Закарпатті та в північно-західних регіонах сухо. Вдень від +2 до +5, вночі від -1 до +2. На півночі вдень від 0 до +4, вночі від -3 до +1.

У центральній частині на правобережжі теж очікується мокрий сніг, вдень від 0 до +4, вночі від -3 до +1. На сході мінлива хмарність без опадів, вдень від -1 до +2, вночі від -1 до -3.

На півдні переважно сухо, вдень від +2 до +6, вночі від -1 до +2.

Погода у Києві

У Києві очікується невеликий дощ, можливо з мокрим снігом. Вдень температура повітря становитиме від +2 до +4, вночі від -1 до +1. Вітер північно-східний, 6-10 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу трохи похолодає, і в більшості регіонів буде сніг з дощем. У неділю вночі на заході України очікується мінусова температура. Без опадів буде лише у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

При цьому, за прогнозами синоптиків, березень загалом буде достатньо морозним.

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