6 чи 19 грудня? Священник ПЦУ пояснив, як тепер відзначати День святого Миколая

"Свято залишилося таким самим"

За словами священника, зміни календаря не вплинули на саме свято - богослужіння, традиції та зміст Дня святого Миколая повністю збережені.

"Ми просто перенесли святкування на 6 число за новоюліанським календарем. Але сам зміст цього дня не змінюється. Свято - абсолютно таке, як було. Таким і залишається", - пояснив Маланяк.

Чи можна відзначати "за старим стилем"

Священник зазначив, що офіційно ПЦУ святкує День святого Миколая 6 грудня, тож саме цього дня у храмах відбуваються богослужіння і традиційне вручення подарунків дітям.

Втім, віряни можуть згадувати святого і 19 грудня, якщо їм так ближче чи звичніше.

"Немає заборони чи несприйняття. Якщо людині комфортно, вона може згадувати святителя і 6 грудня, і 19. Немає певних обмежень у цьому", - підкреслив протоієрей.

За його словами, головне у святі - не дата, а духовне наповнення та шанування святого Миколая як покровителя та заступника.