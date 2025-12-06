UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

6 чи 19 грудня? Священник ПЦУ пояснив, як тепер відзначати День святого Миколая

Фото: Лень святого Миколая (Anastasiia Smolienko_Ukrinform/GettyImages)
Автор: Тетяна Веремєєва, Ірина Костенко

Перехід Православної церкви України на новоюліанський календар не змінив зміст та традиції святкування Дня святого Миколая. Свято, яке раніше відзначали 19 грудня, тепер припадає на 6 грудня, однак його наповнення залишається таким самим.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів настоятель Храму Всіх Святих, протоієрей ПЦУ Роман Маланяк.

"Свято залишилося таким самим"

За словами священника, зміни календаря не вплинули на саме свято - богослужіння, традиції та зміст Дня святого Миколая повністю збережені.

"Ми просто перенесли святкування на 6 число за новоюліанським календарем. Але сам зміст цього дня не змінюється. Свято - абсолютно таке, як було. Таким і залишається", - пояснив Маланяк.

Чи можна відзначати "за старим стилем"

Священник зазначив, що офіційно ПЦУ святкує День святого Миколая 6 грудня, тож саме цього дня у храмах відбуваються богослужіння і традиційне вручення подарунків дітям.

Втім, віряни можуть згадувати святого і 19 грудня, якщо їм так ближче чи звичніше.

"Немає заборони чи несприйняття. Якщо людині комфортно, вона може згадувати святителя і 6 грудня, і 19. Немає певних обмежень у цьому", - підкреслив протоієрей.

За його словами, головне у святі - не дата, а духовне наповнення та шанування святого Миколая як покровителя та заступника.

Раніше РБК-Україна зібрало добірку фільмів до Дня святого Миколая. Ми розповіли про сім новорічно-різдвяних стрічок, які створюють атмосферу тепла, затишку та зимового свята й допоможуть провести вечір 6 грудня у гарному настрої.

Також ми склали добірку зимових та святкових дитячих книжок, які створюють атмосферу казки й затишку напередодні Дня святого Миколая та Різдва.

