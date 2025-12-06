6 или 19 декабря? Священник ПЦУ объяснил, как теперь отмечать День святого Николая

"Праздник остался таким же"

По словам священника, изменения календаря не повлияли на сам праздник - богослужения, традиции и содержание Дня святого Николая полностью сохранены.

"Мы просто перенесли празднование на 6 число по новоюлианскому календарю. Но сам смысл этого дня не меняется. Праздник - абсолютно такой, как был. Таким и остается", - пояснил Маланяк.

Можно ли отмечать "по старому стилю"

Священник отметил, что официально ПЦУ празднует День святого Николая 6 декабря, поэтому именно в этот день в храмах проходят богослужения и традиционное вручение подарков детям.

Впрочем, верующие могут вспоминать святого и 19 декабря, если им так ближе или привычнее.

"Нет запрета или неприятия. Если человеку комфортно, он может вспоминать святителя и 6 декабря, и 19. Нет определенных ограничений в этом", - подчеркнул протоиерей.

По его словам, главное в празднике - не дата, а духовное наполнение и почитание святого Николая как покровителя и заступника.