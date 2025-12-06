6 чи 19 грудня? Священник ПЦУ пояснив, як тепер відзначати День святого Миколая
Перехід Православної церкви України на новоюліанський календар не змінив зміст та традиції святкування Дня святого Миколая. Свято, яке раніше відзначали 19 грудня, тепер припадає на 6 грудня, однак його наповнення залишається таким самим.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів настоятель Храму Всіх Святих, протоієрей ПЦУ Роман Маланяк.
"Свято залишилося таким самим"
За словами священника, зміни календаря не вплинули на саме свято - богослужіння, традиції та зміст Дня святого Миколая повністю збережені.
"Ми просто перенесли святкування на 6 число за новоюліанським календарем. Але сам зміст цього дня не змінюється. Свято - абсолютно таке, як було. Таким і залишається", - пояснив Маланяк.
Чи можна відзначати "за старим стилем"
Священник зазначив, що офіційно ПЦУ святкує День святого Миколая 6 грудня, тож саме цього дня у храмах відбуваються богослужіння і традиційне вручення подарунків дітям.
Втім, віряни можуть згадувати святого і 19 грудня, якщо їм так ближче чи звичніше.
"Немає заборони чи несприйняття. Якщо людині комфортно, вона може згадувати святителя і 6 грудня, і 19. Немає певних обмежень у цьому", - підкреслив протоієрей.
За його словами, головне у святі - не дата, а духовне наповнення та шанування святого Миколая як покровителя та заступника.
