6 или 19 декабря? Священник ПЦУ объяснил, как теперь отмечать День святого Николая

Суббота 06 декабря 2025 07:46
6 или 19 декабря? Священник ПЦУ объяснил, как теперь отмечать День святого Николая
Автор: Татьяна Веремеева, Ирина Костенко

Переход Православной церкви Украины на новоюлианский календарь не изменил содержание и традиции празднования Дня святого Николая. Праздник, который ранее отмечали 19 декабря, теперь приходится на 6 декабря, однако его наполнение остается таким же.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал настоятель Храма Всех Святых, протоиерей ПЦУ Роман Маланяк.

"Праздник остался таким же"

По словам священника, изменения календаря не повлияли на сам праздник - богослужения, традиции и содержание Дня святого Николая полностью сохранены.

"Мы просто перенесли празднование на 6 число по новоюлианскому календарю. Но сам смысл этого дня не меняется. Праздник - абсолютно такой, как был. Таким и остается", - пояснил Маланяк.

Можно ли отмечать "по старому стилю"

Священник отметил, что официально ПЦУ празднует День святого Николая 6 декабря, поэтому именно в этот день в храмах проходят богослужения и традиционное вручение подарков детям.

Впрочем, верующие могут вспоминать святого и 19 декабря, если им так ближе или привычнее.

"Нет запрета или неприятия. Если человеку комфортно, он может вспоминать святителя и 6 декабря, и 19. Нет определенных ограничений в этом", - подчеркнул протоиерей.

По его словам, главное в празднике - не дата, а духовное наполнение и почитание святого Николая как покровителя и заступника.

Ранее РБК-Украина собрало подборку фильмов ко Дню святого Николая. Мы рассказали о семи новогодне-рождественских лентах, которые создают атмосферу тепла, уюта и зимнего праздника и помогут провести вечер 6 декабря в хорошем настроении.

Также мы составили подборку зимних и праздничных детских книг, которые создают атмосферу сказки и уюта накануне Дня святого Николая и Рождества.

