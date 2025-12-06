6 или 19 декабря? Священник ПЦУ объяснил, как теперь отмечать День святого Николая
Переход Православной церкви Украины на новоюлианский календарь не изменил содержание и традиции празднования Дня святого Николая. Праздник, который ранее отмечали 19 декабря, теперь приходится на 6 декабря, однако его наполнение остается таким же.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал настоятель Храма Всех Святых, протоиерей ПЦУ Роман Маланяк.
"Праздник остался таким же"
По словам священника, изменения календаря не повлияли на сам праздник - богослужения, традиции и содержание Дня святого Николая полностью сохранены.
"Мы просто перенесли празднование на 6 число по новоюлианскому календарю. Но сам смысл этого дня не меняется. Праздник - абсолютно такой, как был. Таким и остается", - пояснил Маланяк.
Можно ли отмечать "по старому стилю"
Священник отметил, что официально ПЦУ празднует День святого Николая 6 декабря, поэтому именно в этот день в храмах проходят богослужения и традиционное вручение подарков детям.
Впрочем, верующие могут вспоминать святого и 19 декабря, если им так ближе или привычнее.
"Нет запрета или неприятия. Если человеку комфортно, он может вспоминать святителя и 6 декабря, и 19. Нет определенных ограничений в этом", - подчеркнул протоиерей.
По его словам, главное в празднике - не дата, а духовное наполнение и почитание святого Николая как покровителя и заступника.
