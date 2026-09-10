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5G вже в Одесі: де працює зв'язок нового покоління та як підключитися

13:08 10.09.2026 Чт
2 хв
Швидкість інтернету сягає понад 1 Гбіт/с, а для підключення не потрібно змінювати тариф чи купувати нову SIM-картку
aimg Ольга Завада
Пілот 5G розширюють на Одесу (фото: Pexels)

В Одесі розпочали відкрите пілотне тестування мережі 5G після успішного запуску технології у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. Зв'язок нового покоління вже працює у центральній частині міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Мініцифри у Telegram.

Переваги нової технології

Середня швидкість 5G становить 600-700 Мбіт/с, а на максимумі вона перевищує 1 Гбіт/с. Цікаво, що під час попередніх тестів у підключених містах максимальна швидкість на базовій станції під навантаженням сягала майже 2 Гбіт/с.

Технологія забирає на себе частину трафіку та розвантажує чинні LTE-мережі, завдяки чому зв'язок залишається стабільним навіть у місцях із великим скупченням людей.

За час випробувань у Львові, Бородянці, Харкові та Києві до мережі 5G долучилися понад 1,5 мільйона унікальних клієнтів.

Читайте більше: Наступним містом з 5G стане Одеса: найцікавіше з інтерв'ю з Мінцифрою

Як налаштувати 5G на смартфоні?

Зазвичай пристрій підключається до 5G автоматично у зоні покриття. Якщо значок мережі не з'явився на екрані, слід виконати такі дії:

Перевірити налаштування у розділі "Стільникові дані" або "Мобільна мережа" та переконатися, що 5G увімкнений.

Оновити операційну систему пристрою до останньої версії.

Вимкнути режим економії заряду та економії трафіку, оскільки вони можуть блокувати роботу 5G.

Увімкнути та вимкнути "Режим літака" або перезавантажити смартфон для повторної реєстрації в мережі.

Умови та вартість підключення: для клієнтів Vodafone

Додатково підключати послугу не потрібно: трафік у мережі 5G тарифікується так само, як і в 4G, згідно з актуальним тарифом користувача.

Якщо SIM-картка підтримує 4G, вона працюватиме і в 5G - знадобиться лише сумісний смартфон із підтримкою цієї технології.

Перевірити готовність SIM-картки та смартфона до роботи у новій мережі можна за допомогою USSD-команди *222# - для користувачів Vodafone.

Нагадаємо - у липні заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько наголосив, що поява 5G не спровокує миттєве підвищення тарифів.

"Мінцифри не впливає на формування тарифів операторів мобільного зв’язку, однак разом із мобільними операторами ми неодноразово говорили про це - запуск 5G не означає автоматичного підвищення тарифів", - зазначив він.

Насамперед, йдеться про швидший, комфортніший і стабільніший мобільний інтернет.

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