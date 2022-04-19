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Более 572 ребенка пострадали от начала войны в Украине

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Киев, Вторник 19 апреля 2022 08:29
Более 572 ребенка пострадали от начала войны в Украине Фото: более 572 ребенка пострадали от начала войны в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пострадали более 572 ребенка. Из них 205 погибли, а ранены 367.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Более 572 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За последние сутки официальное число погибших детей не изменилось - 205. Возросло количество раненых - 367", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 118, Киевской - 108, Харьковской - 91, Черниговской - 54, Херсонской - 43, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 25, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.

В частности, стало известно, что 14 марта в лесополосе вблизи села Захаровка Киевской области подорвался на неустановленном взрывном устройстве гражданский автомобиль, на котором семья пыталась эвакуироваться в безопасное место. 8-летний ребенок получил ранение, его мать погибла.

Также 18 апреля в результате артиллерийского обстрела оккупантами С. Шандриголово в Донецкой области получила ранения 16-летняя девушка, а из-за обстрела с. Преображенка в Запорожской области получила ранения 14-летняя девочка.

Кроме того, вчера был нанесен ракетный удар по территории города Львова, в результате чего 3-летний ребенок получил ранения.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 55-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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