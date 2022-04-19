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Понад 572 дитини постраждали від початку війни в Україні

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Київ, Вівторок 19 квітня 2022 08:29
Понад 572 дитини постраждали від початку війни в Україні Фото: понад 572 дитини постраждали від початку війни в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждали понад 572 дитини. З них 205 загинули, а поранені 367.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Більше 572 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За останню добу офіційне число загиблих дітей не змінилося - 205. Зросла кількість поранених - 367", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 118, Київській - 108, Харківській - 91, Чернігівській - 54, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, стало відомо, що 14 березня в лісосмузі поблизу села Захарівка Київської області підірвався на невстановленому вибуховому пристрої цивільний автомобіль, на якому родина намагалася евакуюватися в безпечне місце. 8-річна дитина отримала поранення, її мати загинула.

Також 18 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами с. Шандриголове в Донецькій області отримала поранення 16-річна дівчина, а через обстріл с. Преображенка в Запорізькій області отримала поранення 14-річна дівчинка.

Крім того, вчора було завдано ракетного удару по території міста Львова, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 55-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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