У 56 ОМБр розпочали службове розслідування після СЗЧ Сергія Гнезділова: деталі

Яка позиція командування військової частини

Начальниця прес-служби 56 ОМБр зазначила, що дії Сергія Гнезділова мають ознаки кримінального правопорушення за ч. 5 статті 407 Кримінального кодексу України – самовільне залишення військової частини (СЗЧ) або місць служби, вчинене в умовах воєнного стану. У бригаді почали службове розслідування.

"Позиція командування військової частини залишається незмінною – нульова толерантність до скоєння подібних злочинів", - зауважили в прес-службі.

Військовослужбовець згоден із такою позицією. Він написав, що його бригада "все правильно прокомунікувала" і визнав, що "СЗЧ – кримінальний злочин". При цьому Сергій Гнезділов закликав обговорювати не його, а повернутися до обговорення проблем.

"Що з мобілізацією? Що з демобілізацією? Що з економічним бронюванням? Проблеми вирішуються тоді, коли про них говорять, а не ігнорують місяцями, сподіваючись що "і так пройде", - написав військовий.

Чому Сергій Гнезділов вдався до СЗЧ

Днями військовий Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив військову частину, бо служить вже 5 років. Такими діями він хоче привернути увагу до низки проблем, зокрема, до питання демобілізації.

За його словами, влада не готова до серйозного діалогу зі суспільством і замість доктрини "воювати – обовʼязок кожного громадянина", держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого мобілізували.

"Відсьогодні я йду в СЗЧ до встановлення чітких термінів служби, чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю", – написав Гнезділов.

За самовільне залишення військової частини або місця служби стаття 407 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до 2 років або позбавленням волі на строк до 3 років.