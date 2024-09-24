В 56 ОМБр начали служебное расследование после СОЧ Сергея Гнездилова: детали

В 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде начали служебное расследование в связи с тем, что их военнослужащий Сергей Гнездилов самовольно покинул часть и публично объявил об этом.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на hromadske.ua.
Начальник пресс-службы 56 ОМБр отметила, что действия Сергея Гнездилова имеют признаки уголовного правонарушения по ч. 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины – самовольное оставление воинской части (СОЧ) или мест службы, совершенное в условиях военного положения. В бригаде начали служебное расследование.
"Позиция командования воинской части остается неизменной – нулевая толерантность к совершению подобных преступлений", – отметили в пресс-службе.
Военнослужащий согласен с такой позицией. Он написал, что его бригада "все правильно прокоммуницировала" и признал, что "СЗЧ – уголовное преступление". При этом Сергей Гнездилов призвал обсуждать не его, а вернуться к обсуждению проблем.
"Что с мобилизацией? Что с демобилизацией? Что с экономическим бронированием? Проблемы решаются тогда, когда о них говорят, а не игнорируют месяцами, надеясь, что "и так пройдет", - написал военный.
На днях военный Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покинул воинскую часть, потому что служит уже 5 лет. Такими действиями он хочет привлечь внимание к ряду проблем, в частности, к вопросу демобилизации.
По его словам, власти не готовы к серьезному диалогу с обществом и вместо доктрины "воевать – обязанность каждого гражданина", государство предлагает бессрочно назначать защитниками мобилизованных.
"С сегодняшнего дня я иду в СОЧ до установления четких сроков службы, или до своего 25-летия, имея за своей спиной 5 лет безупречной солдатской службы. Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и решения этой ситуации. Мы должны создать мобилизационную очередь из числа всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью", – написал Гнездилов.
За самовольное оставление воинской части или места службы статья 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком до 2 лет или лишением свободы сроком до 3 лет.
Напомним, мы писали, что Рада разрешила освобождать от наказания за дезертирство в случае возвращения в часть.
Также мы рассказывали, что в конце апреля 2024 года на Гнездилова напали неизвестные, представившиеся людьми Евгения Карася. Они угрожали ему и пытались спровоцировать драку.
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