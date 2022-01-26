55% жителей Чернигова считают обыски в городе политическим давлением на мэра Атрошенко, - соцопрос

По данным социологической компании, 67% слышали об обысках правоохранителей в подразделениях городского совета и коммунальных предприятиях Чернигова (28% - много слышали, 39% - что-то слышали). Треть ничего об этом не знают. 55% считают, что такие действия правоохранительных органов являются скорее давлением на местную власть, 32% считают это борьбой с коррупцией. Среди тех, кто хорошо осведомлен об обысках, две трети убеждены, что это давление на местную власть.

По данным опроса, почти 80% черниговцев ответили, что их отношение к мэру Владиславу Атрошенко не изменилось после упомянутых действий правоохранительных органов в отношении коммунальных предприятий и подразделений городского совета Чернигова. Ухудшилось отношение только у 4% опрошенных.

Также социологи сообщили, что абсолютное большинство (94%) считают, что за время пребывания Владислава Атрошенко в должности городского головы ситуация в городе улучшилась. Противоположного мнения - всего 2% опрошенных.

Аудитория: жители Чернигова от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1 тыс. респондентов. Способ опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с внедрением компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%. Сроки проведения: 23-24 января 2022 года.