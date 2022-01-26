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55% мешканців Чернігова вважають обшуки у місті політичним тиском на мера Атрошенка, - соцопитування

Автор: Наталія Гурковська

Більше половини мешканців Чернігова вважають, що правоохоронці здійснюють обшуки у місті з метою політичного тиску на мера Атрошенка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

За даними соціологічної компанії 67% чули про обшуки правоохоронців у підрозділах міської ради та комунальних підприємствах Чернігова (28% - багато чули, 39% - щось чули). Третина нічого про це не знають. 55% вважають, що такі дії правоохоронних органів є скоріше тиском на місцеву владу, 32% - вважають це боротьбою з корупцією. Серед тих, хто добре обізнаний про обшуки, дві третини переконані, що це тиск на місцеву владу.

За даними опитування, майже 80% чернігівців відповіли, що їхнє ставлення до мера Владислава Атрошенка не змінилося після згаданих дій правоохоронних органів щодо комунальних підприємств та підрозділів міської ради Чернігова. Погіршилося ставлення лише у 4% опитаних.

Також соціологи повідомили, що абсолютна більшість (94%) вважають, що за час перебування Владислава Атрошенка на посаді міського голови ситуація у місті покращилася. Протилежної думки - лише 2% опитаних.

Аудиторія: мешканці Чернігова від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1 тис. респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%. Терміни проведення: 23-24 cічня 2022 року.

Раніше Владислав Атрошенко на спільній з Віталієм Кличком пресконференції в "Інтерфаксі" заявив, що метою обшуків у місті є бажання ОПУ змусити його відмовитись від висування кандидатури від команди по 206 округу і припинити співпрацю з "УДАРом".

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