55 українців зникли безвісти під час масштабних повеней у Непалі

За даними поліції Непалу, загалом вже відомо про загибель 177 людей, а саме:

41 жінки;

69 чоловіків,

10 дівчат,

7 хлопчиків,

50 людей, особи яких наразі не встановлені.

Згідно з останніми даними, понад 1100 вважаються зниклими безвісти. Серед них - щонайменше 55 громадян України.

Що важливо розуміти, йдеться про дві туристичні групи - 47 та 7 українців, а також одну громадянку України, яка перебувала у складі іноземної туристичної групи.

Місцева влада також наголосила, що наразі інформації про українців серед загиблих чи постраждалих немає.

Окрім того, вкзано, що дипломати активно залучені до пошукової операції.

Окремо Рада з туризму Непалу повідомила про 644 зниклих безвісти мандрівників. Серед них - 517 іноземців і 127 громадян Непалу. У списку зниклих є громадяни Індії, США, України, Малайзії, Австралії, Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції та інших країн.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються в районах Расува, Нувакот, Дхадінг і Горкха. Дістатися до деяких постраждалих районів складно через несприятливу погоду та значні руйнування доріг. Влада також застерігає про можливість нових повеней і зсувів.

Загалом до проведення пошуково-рятувальної операції у постраждалих районах залучили 7415 представників сил безпеки.