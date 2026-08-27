55 украинцев пропали без вести во время масштабных наводнений в Непале

По данным полиции Непала, уже известно о гибели 177 человек, а именно:

41 женщины;

69 мужчин,

10 девушек,

7 мальчиков,

50 человек, личности которых пока не установлены.

Согласно последним данным, более 1100 числятся пропавшими без вести. Среди них - по меньшей мере 55 граждан Украины.

Что важно понимать, речь идет о двух туристических группах - из 47 и 7 украинцах, а также одной гражданке Украины, которая находилась в составе иностранной туристической группы.

Местные власти также подчеркнули, что пока информации об украинцах среди погибших или пострадавших нет.

Кроме того, указано, что дипломаты активно вовлечены в поисковую операцию.

Отдельно Совет по туризму Непала сообщил о 644 пропавших без вести путешественниках. Среди них - 517 иностранцев и 127 граждан Непала. В списке пропавших есть граждане Индии, США, Украины, Малайзии, Австралии, Великобритании, Канады, Германии, Франции и других стран.

Поисково-спасательные работы продолжаются в районах Расува, Нувакота, Дхадинга и Горкха. Добраться до некоторых пострадавших районов сложно из-за неблагоприятной погоды и значительных разрушений дорог.

Власти также предостерегают о угрозе новых наводнений и оползней.

В общей сложности к проведению поисково-спасательной операции в пострадавших районах привлекли 7415 представителей сил безопасности.