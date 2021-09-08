Більше 500 навчальних закладів в Сумській області з понеділка можуть закрити на карантин
Фото: в Сумскій області не вакцинований персонал 505 навчальних закладів (Getty Images)
В Сумській області не вакциновані 80% штату у 505 навчальних закладах. У разі переходу області в "жовту" зону карантину, вони мають закритися і піти на дистанційне навчання.
Про це повідомили РБК-Україна в Сумській ОДА у відповідь на інформаційний запит.
Так, станом 3 вересня, в області залишається не вакцинованим на 80% персонал:
- 195 дошкільних навчальних закладів,
- 283 закладів загальної середньої освіти,
- 27 закладів фахової передвищої та вищої освіти.
Водночас, на 80% вакцинований штат у:
- 44 дошкільних закладах освіти,
- 99 закладах загальної середньої освіти.
Нагадаємо, вчора глава ОДА Сумської області повідомив, що з наступного тижня Сумська область може перейти у "жовту" зону карантину і більшість шкіл та дитячих садочків закриються на карантин.
Раніше у Міністерстві освіти та науки України розповіли, скільки співробітників закладів освіти зробили щеплення від коронавірусу.