Почти 500 тысяч новых случаев COVID в мире выявили за сутки

За сутки, 27 октября, в мире обнаружили 474 517 новых случаев коронавируса. В частности, в США - 78 460 заражений, в России - 40 096, в Британии - 39 842.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers .

Кроме того, в Германии - 26610 случаев, в Украине - 26071. По количеству новых заражений Украина четвертая в Европе.

7 825 человек в мире умерли от недуга. По этому показателю Украина четвёртая в мире и вторая в Европе.