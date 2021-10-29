Майже 500 тисяч нових випадків COVID у світі виявили за добу
За добу, 27 жовтня, у світі виявили 474 517 нових випадків коронавірусу. Зокрема, в США - 78 460 заражень, в Росії - 40 096, в Британії - 39 842.
Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers.
Крім того, у Німеччині - 26610 випадків, в Україні - 26071. За кількістю нових заражень Україна четверта в Європі.
7 825 людей у світі померли від недуги. За цим показником Україна четверта в світі і друга в Європі.
Нагадаємо, з 1 листопада Київ переходить у "червону" зону.
Сьогодні у "червону" зону карантину входять вісім областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська та Миколаївська.
У "жовтій" зоні залишається три регіони - Кіровоградська, Закарпатська та Вінницька. Решта поки належать до помаранчевого рівня епідбезпеки.
Відзначити, Україна оновила антирекорд щодо коронавірусу.