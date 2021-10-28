Названа самая большая зона карантина в Украине: перечень областей
Фото: в "оранжевой" зоне больше всего областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Оранжевая" зона карантина является самой большой в Украине. В "красную" зону входят восемь областей, а в "желтую" - три.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
В зону с самыми жесткими ограничениями входят:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Ровенская,
- Николаевская.
"Оранжевая" зона
В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская (с 30 октября "красная"),
- Ивано-Франковская (с 30 октября "Красная"),
- Киевская (с 30 октября "красная"),
- Луганская (с 30 октября "Красная"),
- Львовская(с 30 октября "красная"),
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая (с 30 октября "красная"),
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская (с 30 октября "красная"),
- Полтавская.
"Желтая" зона
Эта зона карантина стала наименьшей. В ней находятся три области:
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Винницкая.