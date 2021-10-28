Названа самая большая зона карантина в Украине: перечень областей

"Оранжевая" зона карантина является самой большой в Украине. В "красную" зону входят восемь областей, а в "желтую" - три.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

"Красная" зона

В зону с самыми жесткими ограничениями входят:

Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская.

"Оранжевая" зона

В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:

Киев, Волынская область, Житомирская (с 30 октября "красная"), Ивано-Франковская (с 30 октября "Красная"), Киевская (с 30 октября "красная"), Луганская (с 30 октября "Красная"), Львовская(с 30 октября "красная"), Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая (с 30 октября "красная"), Черкасская, Черновицкая, Черниговская (с 30 октября "красная"), Полтавская.

"Желтая" зона

Эта зона карантина стала наименьшей. В ней находятся три области: