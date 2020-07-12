Более 500 посетителей без масок: под Киевом за нарушение карантина закрыли ночной клуб

Фото: полиция (npu.gov.ua)

Владельцев ночного клуба оштрафуют

В поселке Козин под Киевом, где живут многие представители украинской власти, работал ночной клуб. Карантинные ограничения разрешают работу таких заведений только до 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Также отмечается, что в этом заведении персонал и более 500 посетителей находились без средств индивидуальной защиты.

"Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда", - говорится в сообщении.

Силовики составили два протокола относительно администратора ночного клуба по ст. 44-3 Административного кодекса - нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством.

Санкция предусматривает наказание от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Киеве за нарушения карантина закрыли два ночных клуба.

Как писало РБК-Украина, 8 июля Кабинет министров запретил работу ночных клубов после 23:00.