Понад 500 відвідувачів без масок: під Києвом за порушення карантину закрили нічний клуб

Фото: поліція (npu.gov.ua)

Власників нічного клубу оштрафують

У селищі Козин під Києвом, де живуть багато представників української влади, працював нічний клуб. Карантинні обмеження дозволяють роботу таких закладів лише до 23:00.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Також наголошується, що в цьому закладі персонал і понад 500 відвідувачів перебували без засобів індивідуального захисту.

"Порушення роботи нічного клубу виявили працівники Обухівського відділу поліції під час профілактичного рейду", - йдеться в повідомленні.

Силовики склали два протоколи стосовно адміністратора нічного клубу по ст. 44-3 Адміністративного кодексу - порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством.

Санкція передбачає покарання від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Києві за порушення карантину закрили два нічних клуби.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 липня Кабінет міністрів заборонив роботу нічних клубів після 23:00.