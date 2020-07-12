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Понад 500 відвідувачів без масок: під Києвом за порушення карантину закрили нічний клуб

Козин, Неділя 12 липня 2020 09:07
Понад 500 відвідувачів без масок: під Києвом за порушення карантину закрили нічний клуб
Фото: поліція (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Власників нічного клубу оштрафують

У селищі Козин під Києвом, де живуть багато представників української влади, працював нічний клуб. Карантинні обмеження дозволяють роботу таких закладів лише до 23:00.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Також наголошується, що в цьому закладі персонал і понад 500 відвідувачів перебували без засобів індивідуального захисту.

"Порушення роботи нічного клубу виявили працівники Обухівського відділу поліції під час профілактичного рейду", - йдеться в повідомленні.

Силовики склали два протоколи стосовно адміністратора нічного клубу по ст. 44-3 Адміністративного кодексу - порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством.

Санкція передбачає покарання від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Києві за порушення карантину закрили два нічних клуби.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 липня Кабінет міністрів заборонив роботу нічних клубів після 23:00.

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