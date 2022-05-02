Почти 500 населенных пунктов Киевской области имеют постоянное электроснабжение, - Тимошенко

"На сегодня полностью или частично восстановлено электроснабжение в 495 населенных пунктах, за минувшие сутки аварийные бригады подсоединили 5 590 потребителей", - отметил он.

По словам Тимошенко, специалистами также возобновляется поставка газа, услуг мобильной и интернет-связи.

"109 797 потребителей имеют доступ к газоснабжению. Услуги интернет-доступа предоставляются в 85% населенных пунктов, телефонии - в 95%. Работают все сервисные центры Пенсионного фонда Украины", - сообщил заместитель руководителя ОП.

Кроме того, активно восстанавливается транспортное сообщение между Киевом и ближайшими городами области - 255 единиц транспорта курсируют на 230 маршрутах.

"Со 2 мая заработают три автобусных маршрута сообщением Гостомель - Киев, Лубянка - Киев, Шибене - Киев", - заявил Тимошенко.

Также в Киевской области возобновляется работа Центров предоставления административных услуг. Уже 49 ЦПАУ предоставляют услуги в пределах области, сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

"Постепенно восстанавливают работу центры с деоккупированных территорий области: мост Буча, Гостомель, Славутич, пгт Великая Дымерка", - подчеркнул Павлюк.

Сейчас учреждения обеспечивают предоставление социальных услуг, перечень которых ежедневно увеличивается. Восстановившие работу ЦПАУ также помогают собирать информацию о поврежденной из-за действий российских оккупантов недвижимости жителей региона.

Как раньше заявлял министр инфраструктуры Александр Кубраков, до конца апреля на Киевщине откроют 20 временных переправ.