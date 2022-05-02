Майже 500 населених пунктів Київської області мають постійне електропостачання, - Тимошенко

"На сьогодні повністю або частково відновлено електропостачання у 495 населених пунктах, за минулу добу аварійні бригади під'єднали 5 590 споживачів", - зазначив він.

За словами Тимошенка, спеціалістами також відновлюється постачання газу, послуг мобільного та інтернет-звʼязку.

"109 797 споживачів мають доступ до газопостачання. Послуги інтернет-доступу надаються у 85% населених пунктів, телефонії - у 95%. Працюють всі сервісні центри Пенсійного фонду України", - повідомив заступник керівника ОП.

Окрім того, активно відновлюється транспортне сполучення між Києвом та найближчими містами області - 255 одиниць транспорту курсують на 230 маршрутах.

"З 2 травня запрацюють три автобусні маршрути сполученням Гостомель - Київ, Луб’янка - Київ, Шибене - Київ", - заявив Тимошенко.

Також на Київщині відновлюється робота центрів надання адміністративних послуг. Вже 49 ЦНАПів надають послуги в межах області, повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.

"Поступово відновлюють роботу центри з деокупованих територій області: міст Буча, Гостомель, Славутич, смт Велика Димерка", - підкреслив Павлюк.

Наразі установи забезпечують надання соціальних послуг, перелік яких щодня збільшується. ЦНАПи, які відновили роботу, також допомагають збирати інформацію про пошкоджену через дії російських окупантів нерухомість жителів регіону.

Як раніше заявляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, до кінця квітня на Київщині відкриють 20 тимчасових переправ.