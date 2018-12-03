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Более 500 клиентов "Закарпатгаза" сознательно отказываются от счетчиков

Новости » Энергетика    03.12.2018 - 18:30
Более 500 клиентов "Закарпатгаза" сознательно отказываются от счетчиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В компании отмечают, что отказ от установки счетчика за средства ПАО "Закарпатгаз" предусматривает прекращение газоснабжения

523 домохозяйства Закарпатской области отказываются допускать газовиков для установки бытовых приборов учета газа за средства ПАО "Закарпатгаз". В целом по области без учета остаются 1,2 тыс потребителей газа, 692 из которых отключены. Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаза".

Более 500 домохозяйств в Закарпатской области потребляют газ без учета. В них газ используется только для приготовления пищи. Владельцы жилья не допускают газовиков в свои жилища - потреблять газ по нормам потребления для них выгоднее, чем со счетчиком.

"Действующие нормы потребления значительно меньше за фактическое потребление газа. Поэтому потребители, дома которых еще так и не оборудованные индивидуальными приборами учета газа, всяческим образом пытаются избежать установки счетчика", - комментирует главный метролог ПАО "Закарпатгаз" Тарас Бойчин.

В компании отмечают, что отказ от установки счетчика за средства ПАО "Закарпатгаз" предусматривает прекращение газоснабжения. При фиксировании фактов допуска газовиков в квартиры для установки счетчиков, потребители будут переведены на предельные нормы потребления.

"Реализовать 100% приборный учет очень трудно, ведь остается обустроить домохозяйства, владельцы которых не проживают в квартирах, или же не желают, чтобы им установили счетчики за средства газовой компании. Впоследствии таким потребителям все равно придется установить у себя приборы учета газа, как того требует Закон, но уже за собственный счет", – добавляет Тарас Бойчин.

Напомним, что законом "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусмотрено установление счетчиков до 1 января 2021 года.

ПАО "Криворожгаз" за 10 месяцев доставило потребителям более 796,5 млн куб. м газа ПАО "Ровногаз" потратил около 7 млн гривен на подготовку к отопительному периоду
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