Більше 500 клієнтів "Закарпатгазу" свідомо відмовляються від лічильників

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У компанії наголошують, що відмова від встановлення лічильника за кошти ПАТ "Закарпатгаз" передбачає припинення газопостачання

523 домогосподарства Закарпатської області відмовляються допускати газовиків для встановлення побутових приладів обліку газу за кошти ПАТ "Закарпатгаз". Загалом в області без обліку залишаються 1,2 тис споживачів газу, 692 з яких відключені. Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгазу".

Більше 500 домогосподарств в Закарпатській області споживають газ без обліку. В них газ використовується тільки для приготування їжі. Власники житла не допускають газовиків до своїх помешкань - споживати газ за нормами споживання для них вигідніше, аніж з лічильником.

"Діючі норми споживання є значно меншими за фактичне споживання газу. Тому споживачі, оселі яких ще так і не облаштовані індивідуальними приладами обліку газу, усіляким чином намагаються уникнути встановлення лічильника", - коментує головний метролог ПАТ "Закарпатгаз" Тарас Бойчин.

У компанії наголошують, що відмова від встановлення лічильника за кошти ПАТ "Закарпатгаз" передбачає припинення газопостачання. При фіксуванні фактів недопуску газовиків до помешкання для встановлення лічильників, споживачів буде переведено на граничні норми споживання.

"Реалізувати 100% приладовий облік дуже важко, адже залишається облаштувати домогосподарства, власники яких або не проживають у квартирах, або ж не бажають, щоб їм встановили лічильники за кошти газової компанії. Згодом таким споживачам все одно доведеться встановити у себе прилади обліку газу, як того вимагає Закон, але вже за власний рахунок", – додає Тарас Бойчин.

Нагадаємо, що законом "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" передбачене встановлення лічильників до 1 січня 2021 року.