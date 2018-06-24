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Интервью

Более 500 детей-мигрантов воссоединились с семьями на границе США

НовостиОбщество    24.06.2018 - 09:14
Фото: мигранты ((flickr.com-iom-migration)
Фото: мигранты ((flickr.com-iom-migration)

Некоторые дети не смогут вернуться к родителям из-за того, что нельзя определить их степень родства с предполагаемыми родственниками

520 детей нелегальных мигрантов воссоединились со своими родителями на границе Соединенных штатов Америки. Об этом заявили в министерстве внутренней безопасности США, пишет Reuters.

Так, согласно информации агентства, власти США намерены воссоединить с родителями еще 24 ребенка в ближайшие сутки.

Вместе с тем, как сообщается, некоторые дети не смогут вернуться к родителям из-за того, что нельзя определить их степень родства с предполагаемыми родственниками.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает введение финансовых санкций в отношении стран Европейского союза, которые отказываются принимать беженцев.

Кроме того, Венецианская комиссия, экспертный орган Совета Европы, в пятницу, 22 июня, обнародовала свою оценку венгерского спорного пакета законов "Стоп Сорос", в которой призвала Будапешт отменить положение относительно нелегальной миграции, поскольку эти нормы серьезно осложняют работу неправительственных организаций.

"Венецианка" критикует так называемый пакет законов "Стоп Сорос", принятый венгерским парламентом на этой неделе.

В свою очередь глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что слова Эммануэля Макрона о том, что у Италии нет проблем с мигрантами, являются проявлением высокомерия.

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Теги публикации: Мигранты, дети, Соединенные Штаты Америки, миграционный кризис в ЕС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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