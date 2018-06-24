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Інтерв'ю

Більше 500 дітей-мігрантів возз'єдналися з сім'ями на кордоні США

НовиниСуспільство    24.06.2018 - 09:14
Фото: мігранти ((flickr.com-iom-migration)
Фото: мігранти ((flickr.com-iom-migration)

Деякі діти не зможуть повернутися до батьків через те, що не можна визначити ступінь їхньої спорідненості з передбачуваними родичами

520 дітей нелегальних мігрантів возз'єдналися зі своїми батьками на кордоні Сполучених штатів Америки. Про це заявили в міністерстві внутрішньої безпеки США, пише Reuters.

Так, згідно з інформацією агентства, влада США має намір возз'єднати з батьками ще 24 дитини у найближчу добу.

Разом з тим, як повідомляється, деякі діти не зможуть повернутися до батьків через те, що не можна визначити ступінь їхньої спорідненості з майбутніми родичами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує введення фінансових санкцій відносно країн Європейського союзу, які відмовляються приймати біженців.

Крім того, Венеціанська комісія, експертний орган Ради Європи, в п'ятницю, 22 червня, оприлюднила свою оцінку угорського спірного пакету законів "Стоп Сорос", в якій закликала Будапешт скасувати положення щодо нелегальної міграції, оскільки ці норми серйозно ускладнюють роботу неурядових організацій.

"Венеціанка" критикує так званий пакет законів "Стоп Сорос", прийнятий угорським парламентом цього тижня.

У свою чергу глава МВС Італії Маттео Сальвини заявив, що слова Еммануеля Макрона про те, що в Італії немає проблем з мігрантами, є проявом зарозумілості.

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Теги публікації: Мігранти, дети, Сполучені Штати Америки, миграционный кризис в ЕС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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