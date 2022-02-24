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Более 500 человек: Евросоюз назвал россиян, попавших под санкции

Автор: Наталья Скороход

Евросоюз опубликовал имена россиян, попавших под санкции за признание так называемых "ЛДНР". В нем числится 571 человек, среди которых 351 депутат российской Думы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Евросоюза, который опубликовал санкционный список.

В списке числятся известные пропагандисты России и лица, занимающие ведущие должности в России. Среди них министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИДа Мария Захарова, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономики Максим Решетников.

Также в списке оказались бизнесмен Евгений Пригожин и члены его семьи, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Также под санкциями 351 депутат Госдумы, в том числе вице-спикер Петр Толстой и Геннадий Зюганов.

Заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, командующий военно-воздушными силами Сергей Дронов также под санкциями.

Также санкции ввели против Промсвязьбанка и ВЭБа, банка "Россия" и "Агентства интернет-исследований".

Напомним, что Евросоюз вводит санкции против российских пропагандистов. Они распространяли информацию против Украины и поддерживали "ЛДНР".

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