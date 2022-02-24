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Понад 500 осіб: Євросоюз назвав росіян, які потрапили під санкції

Автор: Наталья Скороход

Євросоюз опублікував імена росіян, які потрапили під санкції за визнання так званих "ЛДНР". У ньому числиться 571 людина, серед яких 351 депутат російської Думи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал Євросоюзу, який опублікував санкційний список.

У списку числяться відомі пропагандисти Росії та особи, які займають провідні посади в Росії. Серед них Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, офіційний представник МЗС Марія Захарова, головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян, телеведучий Володимир Соловйов, глава Адміністрації президента Антон Вайно, віце-прем'єр Марат Хуснуллін, глава Мінекономіки Максим Решетніков.

Також у списку опинилися бізнесмен Євген Пригожин і члени його сім'ї, голова веб.РФ Ігор Шувалов, президент-Голова Правління ВТБ Андрій Костін.

Також під санкціями 351 депутат Держдуми, в тому числі віце-спікер Петро Толстой і Геннадій Зюганов.

Заступник головнокомандувача ВМФ віце-адмірал Володимир Касатонов, командувач Чорноморським флотом адмірал Ігор Осипов, Головнокомандувач повітряно-космічними силами генерал армії Сергій Суровікін, командувач Військово-повітряними силами Сергій Дронов також під санкціями.

Також санкції ввели проти Промсвязьбанка і Зеба, банку "Росія"і" Агентства інтернет-досліджень".

Нагадаємо, що Євросоюз вводить санкції проти російських пропагандистів. Вони поширювали інформацію проти України і підтримували "ЛДНР".

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