Под санкции ЕС попадут российские пропагандисты, - FT
Фото: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
В санкционный список Европейского союза попадут российские пропагандисты. В частности, за пропаганду позитивного отношения к сепаратистам на Донбассе и признания Россией "ЛДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Так, под санкции ЕС попадут:
- главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян за "пропаганду позитивного отношения действиям сепаратистов на Донбассе";
- российский телеведущий Владимир Соловьев.
При этом в санкционный список попадет официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Напомним, ранее сообщалось, что под санкции ЕС попадут министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава канцелярии президента РФ Антон Вайно.
Кроме того, сегодня ЕС ввел санкции против России за признание "ЛДНР" и введение войск на территорию этих регионов.