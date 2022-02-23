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Под санкции ЕС попадут российские пропагандисты, - FT

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Брюссель, Среда 23 февраля 2022 21:22
Под санкции ЕС попадут российские пропагандисты, - FT Фото: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерия Полищук

В санкционный список Европейского союза попадут российские пропагандисты. В частности, за пропаганду позитивного отношения к сепаратистам на Донбассе и признания Россией "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Так, под санкции ЕС попадут:

  • главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян за "пропаганду позитивного отношения действиям сепаратистов на Донбассе";
  • российский телеведущий Владимир Соловьев.

При этом в санкционный список попадет официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее сообщалось, что под санкции ЕС попадут министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава канцелярии президента РФ Антон Вайно.

Кроме того, сегодня ЕС ввел санкции против России за признание "ЛДНР" и введение войск на территорию этих регионов.

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