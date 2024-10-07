Зі "знижкою" у 50%. У Раді пропонують зменшити штраф за неуточнення даних в ТЦК

Що пропонує законопроект 12093

Даний законопроект зареєстрували у Раді 4 жовтня, а 7-го направили на розгляд Комітету. У пояснювальній записці вказано, що законопроект має на меті:

надати можливість громадянам при добровільному зверненні для уточнення персональних даних сплати 50% від мінімального розміру штрафу за статтями 210 та 210-1 КУпАП за порушення мобілізації та військового обліку

наповнити державний бюджет за рахунок добровільної сплати особою штрафів за адміністративне правопорушення

стимулювати військозобов’язаних громадян уточнювати свої дані через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста

Тобто, у разі схвалення цього законопроекту, громадяни зможуть сплатити штраф у розмірі не 17 000 грн, як це є зараз, а лише половину суми – 8 500 грн.

Навіщо ухвалювати цей законопроект

Упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов'язані громадян не уточнили персональні протягом 60 днів з дня набрання чинності Указу президента України. За це порушення передбачено адміністративне стягнення у розмірі від 17 тис. грн до 25 тис. грн

Законопроект пропонує заохотити громадян самостійно звернутися до ТЦК, центри надання адміністративних послуг чи в кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста для уточнення своїх даних, щоб сплатити лише половину штрафу.

"Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян", – йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Якщо законопроект ухвалять, то Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнять новими статтями, а саме 279-9 та 300-3.

Перша передбачатиме, що якщо порушник визнає свою провину у відповідній заяві, то керівник ТЦК та СП визначає штраф на рівні мінімального розміру. А стаття 300-3 передбачає, що якщо порушник упродовж 10 календарних днів з дня набрання чинності постанови сплатив 50% розміру штрафу, то постанова вважається виконаною.

Реалізація Закону не потребуватиме видатків бюджету, при цьому сплата штрафів наповнить бюджет.

Законопроект 12093 може заохотити громадян самостійно звертатись у ТЦК (фото: Getty Images)