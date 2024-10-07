Зі "знижкою" у 50%. У Раді пропонують зменшити штраф за неуточнення даних в ТЦК

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 12093, який пропонує надавати громадянам "50% знижки" при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Верховної Ради розповідає, що відомо про законопроект 12093.
Даний законопроект зареєстрували у Раді 4 жовтня, а 7-го направили на розгляд Комітету. У пояснювальній записці вказано, що законопроект має на меті:
Тобто, у разі схвалення цього законопроекту, громадяни зможуть сплатити штраф у розмірі не 17 000 грн, як це є зараз, а лише половину суми – 8 500 грн.
Упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов'язані громадян не уточнили персональні протягом 60 днів з дня набрання чинності Указу президента України. За це порушення передбачено адміністративне стягнення у розмірі від 17 тис. грн до 25 тис. грн
Законопроект пропонує заохотити громадян самостійно звернутися до ТЦК, центри надання адміністративних послуг чи в кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста для уточнення своїх даних, щоб сплатити лише половину штрафу.
"Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян", – йдеться у пояснювальній записці законопроекту.
Якщо законопроект ухвалять, то Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнять новими статтями, а саме 279-9 та 300-3.
Перша передбачатиме, що якщо порушник визнає свою провину у відповідній заяві, то керівник ТЦК та СП визначає штраф на рівні мінімального розміру. А стаття 300-3 передбачає, що якщо порушник упродовж 10 календарних днів з дня набрання чинності постанови сплатив 50% розміру штрафу, то постанова вважається виконаною.
Реалізація Закону не потребуватиме видатків бюджету, при цьому сплата штрафів наповнить бюджет.
Нагадаємо, що до 16 липня військовозобов'язані українці мали оновити свої персональні дані, інакше їм загрожує штраф у розмірі 17-25 тис. грн. Громадяни можуть самостійно перевірити, чи виписали їм штраф за порушення мобілізації та військового обліку.
Раніше ми писали, що в Міноборони пояснили, чому проти продовження термінів оновлення даних до 150 днів.
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