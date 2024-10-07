Со "скидкой" в 50%. В Раде предлагают уменьшить штраф за неуточнение данных в ТЦК

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам "50% скидки" при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Верховной Рады рассказывает, что известно о законопроекте 12093.
Данный законопроект зарегистрировали в Раде 4 октября, а 7-го направили на рассмотрение Комитета. В объяснительной записке указано, что целью законопроекта является:
То есть, в случае принятия этого законопроекта, граждане смогут уплатить штраф в размере не 17 000 грн, как это сейчас, а только половину суммы – 8 500 грн.
В течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили персональные в течение 60 дней со дня вступления в силу Указа президента Украины. За это нарушение предусмотрено административное взыскание в размере от 17 тыс. грн. до 25 тыс. грн.
Законопроект предлагает поощрить граждан самостоятельно обратиться в ТЦК, центры предоставления административных услуг или в кабинет призывника, военнообязанного или резервиста для уточнения своих данных, чтобы оплатить лишь половину штрафа.
"Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет являться предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан", – говорится в объяснительной записке законопроекта.
Если законопроект примут, то Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнят новыми статьями, а именно 279-9 и 300-3.
Первая будет предусматривать, что если нарушитель признает свою вину в соответствующем заявлении, то руководитель ТЦК и СП определяет штраф на уровне минимального размера. А статья 300-3 предусматривает, что если нарушитель в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу постановления оплатил 50% размера штрафа, то постановление считается исполненным.
Реализация Закона не потребует расходов бюджета, при этом уплата штрафов наполнит бюджет.
Напомним, что до 16 июля военнообязанные украинцы должны были обновить свои персональные данные, в противном случае им грозит штраф в размере 17-25 тыс. грн. Граждане могут самостоятельно проверить, выписали ли им штраф за нарушение мобилизации и военного учета.
Ранее мы писали, что в Минобороны объяснили, почему против продления сроков обновления данных до 150 дней.
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