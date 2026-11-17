Яку частину заощаджень тримати у гривні

За словами Мамедова, якщо не враховувати готівку для поточних витрат, приблизно 50% заощаджень можна зберігати у гривні.

Якщо гроші розміщуються на термін понад рік, гривневу частину він радить розподілити між державними облігаціями та депозитами.

Зокрема, близько 75% гривневих заощаджень можна спрямувати в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), а решту – на депозити з коротшим терміном розміщення.

Банкір пояснив, що короткострокові депозити дають змогу надалі переоформити вклад на вигідніших умовах, якщо ставки на ринку зростатимуть.

Чи вигідно зараз купувати ОВДП

Мамедов вважає державні облігації цікавим інструментом для збереження та примноження коштів.

За його словами, якщо дохідність ОВДП становить близько 16%, а прогнозована інфляція – 12,5%, такий інструмент залишається привабливим для інвесторів.

Додатковою перевагою є те, що доходи від державних облігацій не оподатковуються.

Банкір також звернув увагу на зміну структури покупців ОВДП. Якщо раніше значні обсяги облігацій купували банки, то зараз активніше долучаються приватні інвестори та бізнес.

Долар чи євро: яку валюту обрати для заощаджень

Решту накопичень, за рекомендацією Мамедова, варто розподіляти з урахуванням особистих потреб.

Наприклад, якщо людина часто подорожує або їздить у відрядження до країн Європи, їй доцільно мати більшу частину валютних заощаджень у євро.

Це дасть змогу уникнути додаткових витрат на конвертацію доларів у європейську валюту.

Водночас банкір не вважає євро особливо привабливим інструментом саме для інвестування за нинішніх умов. За його словами, дохідність гривневих інструментів вища, а серед валютних активів доларові зараз забезпечують кращу дохідність, ніж єврові.

Однак для людей, які планують витрачати гроші в євро найближчими місяцями, заздалегідь придбати необхідну суму може бути доцільніше, ніж відкладати обмін на потім.

Чи варто зберігати всі гроші в іноземній валюті

Мамедов наголосив, що рішення про розподіл заощаджень не має ґрунтуватися лише на очікуваннях щодо валютного курсу.

Важливо враховувати інфляцію не тільки в Україні, а й за кордоном. Долар також поступово втрачає купівельну спроможність, тому зберігання всіх грошей в іноземній валюті не гарантує захисту їхньої реальної вартості.

За словами банкіра, фінансові інструменти мають відповідати цілям людини, термінам використання коштів і майбутнім витратам.

Тому універсального рішення для всіх немає: комусь потрібні долари, комусь – євро для поїздок і розрахунків за кордоном, а комусь вигідніше використовувати гривневі депозити та ОВДП.

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